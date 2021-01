Agenten hebben zaterdagavond een 46-jarige man uit de Noord-Brabantse plaats Oisterwijk aangehouden, omdat hij met een op een pistool lijkende aansteker stond te zwaaien. De man was boos geworden vanwege een sneeuwballengevecht dat voor zijn deur plaatsvond, meldt de politie zondag.

Enkele vaders waren rond 20.00 uur met hun kinderen een sneeuwballengevecht aan het houden aan de Pannenschuurlaan in Oisterwijk. Tijdens het tumult spatte een sneeuwbal uiteen op de ruiten van een nabijgelegen woning.

De bewoner was hier niet van gediend en stoof zijn huis uit. Buiten vloog hij een van de vaders aan, die de boze buur op zijn beurt wegduwde en tot kalmte maande.

De buurman liep daarop terug zijn huis in om even later op zijn balkon te verschijnen met het neppistool dat hij op de spelende groep richtte. In de veronderstelling dat de man een echt vuurwapen had, stoof de groep uiteen.

Enige tijd later vielen gewaarschuwde agenten de woning van de verdachte binnen. Daar troffen zij een aansteker in de vorm van een pistool aan. De man is aangehouden voor bedreiging.