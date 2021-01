Op verschillende plekken in het land hebben zich dit weekend ongelukken voorgedaan die werden veroorzaakt door gladheid. Onder meer op de A7 bij Leek was het zondagochtend raak. Daar raakte een auto van de weg bij het inhalen.

Een weginspecteur van Rijkswaterstaat die op de plaats van het ongeval is, waarschuwt op Twitter voor gladheid en spreekt over meerdere ongevallen.

In Groningen en Drenthe gold tot 12.00 uur code geel vanwege de gladheid. Plaatselijk kon het glad zijn door sneeuwresten en/of bevriezing van natte weggedeeltes, aldus het KNMI. Lokaal was er kans op ijzel.

Ook elders in het land gebeurden dit weekend ongelukken. In het Drentse Uffelte belandde zaterdagavond een automobiliste door gladheid vanwege de sneeuwval met haar voertuig in een sloot, schrijft Dagblad van het Noorden.

RTV Drenthe meldt dat verschillende auto's van de weg gleden, maar dat grote ongelukken uitbleven. Op de A28 kwam zaterdag een weggegleden auto tegen de vangrail tot stilstand. Niemand raakte gewond, aldus de regionale omroep.

Ook in de provincie Utrecht was het zaterdagavond raak. Een auto raakte in de bocht van de A12 naar de A27 bij knooppunt Lunetten bij Utrecht in een slip. Het voertuig kwam achterstevoren in de bosjes terecht, aldus RTV Utrecht. Brandweerpersoneel zaagde volgens de omroep de takken weg, waarna de wagen uit de bosjes kon worden getrokken.

Rijkswaterstaat heeft in de afgelopen 24 uur 11 miljoen kilo zout gestrooid op de rijkswegen. Volgens een woordvoerder is dat een forse hoeveelheid: als Rijkswaterstaat één keer in heel Nederland strooit, gaat het om zo'n 1,5 miljoen kilo. "Dus in de afgelopen 24 uur zijn er flink wat acties geweest."