Politieagenten kwamen in de nacht van zaterdag op zondag af op een melding over een gewapende gijzeling in een pand in Oosterhout (Noord-Brabant). Ter plaatse bleek het echter om "een geintje" te gaan. Twee verdachten zijn opgepakt.

De politie schrijft rond 1.40 uur te hebben gehoord dat in een pand aan de Everdenberg in Oosterhout twee personen onder bedreiging van een vuurwapen gegijzeld zouden worden.

Eenmaal aangekomen bij het pand zagen agenten zich genoodzaakt eerst een andere verdachte situatie op te lossen. De politie zag namelijk "nagenoeg tegelijkertijd" drie auto's arriveren. Daarop hielden agenten de wagens "uit voorzorg" onder schot en sommeerden ze de inzittenden om uit te stappen. Toen één persoon niet wilde meewerken, loste een agent een waarschuwingsschot.

Nadat de agenten deze situatie "onder controle" hadden, betraden zij het pand. Binnen zaten mannen, die vertelden dat ze "een geintje hadden willen uithalen" door melding te maken van een gewapende gijzeling, aldus de politie.

Desondanks doorzochten agenten het pand. Zij vonden weliswaar geen vuurwapen, maar wel lachgas en een grote hoeveelheid geld. Twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van witwassen en het doen van een valse melding.