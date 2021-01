Nadat zaterdag in vrijwel het hele land sneeuw viel, krijgt alleen het oosten hier zondag nog mee te maken. Op andere plekken kan 's ochtends een spat regen vallen.

Op de meeste plaatsen is zaterdag 2 centimeter sneeuw gevallen, lokaal zelfs 4 centimeter. Door de sneeuw kan het ook zondag verraderlijk glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten.

In de loop van de dag treedt snel de dooi in en zal de sneeuw gaan verdwijnen. 's Middags is het op de meeste plekken overwegend droog en kan soms de zon doorbreken.

De temperatuur ligt zondag tussen de 3 tot 6 graden.

