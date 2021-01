De eerste sneeuwvlokken zijn zaterdag gevallen in Zeeland. Ook in andere delen van het land, waaronder Noord-Brabant, is het inmiddels gaan sneeuwen. Naar verwachting kan er tot wel 5 centimeter sneeuw vallen en kan het daardoor ook glad worden.

Het winterse weer begon 's middags in Zeeland en trekt verder richting het noordoosten.

Op de meeste plaatsen valt naar verwachting 1 tot 3 centimeter sneeuw, maar lokaal kan de sneeuwlaag tot wel 5 centimeter dik worden. De meeste sneeuw wordt in het zuiden en zuidwesten van het land verwacht.

De sneeuw blijft waarschijnlijk niet lang liggen. In de nacht van zaterdag op zondag gaat het dooien door een westenwind, waardoor de sneeuw vooral in het westen niet lang blijft liggen.

Het is voor het eerst deze winter dat Nederland te maken krijgt met sneeuw en gladheid op grote schaal, aldus Weerplaza.

Het KNMI heeft voor heel het land code geel uitgegeven voor gladheid. De gladheid verdwijnt in de nacht van zaterdag op zondag geleidelijk vanuit het westen, maar kan in het oosten tot zondagmiddag aanhouden.