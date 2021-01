Zeker 22 Twentse zorgorganisaties hadden tussen 2017 en 2019 een link met georganiseerde criminaliteit, zo staat in een vrijdag gepubliceerd rapport van Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Navraag leerde dat cliënten van deze organisaties soms werden ingezet voor criminele activiteiten.

Vijftien van de organisaties zijn in verband gebracht met hennepteelt. "Bij zes van die instellingen zijn ook signalen van onder meer witwassen, belastingfraude, uitkeringsfraude en seksuele uitbuiting van cliënten geconstateerd", aldus het rapport.

De overige zeven instellingen worden "gelinkt aan criminele activiteiten als mensensmokkel, belastingfraude, bezit en verkoop van illegale wapens en lidmaatschap van een illegale motorbende".

Het IKZ ontdekte in gesprekken met betrokkenen dat cliënten van de zorgorganisaties bijvoorbeeld worden ingezet als loopjongens in de drugshandel. Ook zijn situaties bekend van cliënten "die als invulling van dagbesteding hennep moeten knippen".

Volgens het IKZ komt het beeld naar voren dat de mensen in de zorgorganisaties al crimineel actief zijn en daarna ook in de zorg actief worden. "Op voorhand is het waarschijnlijk niet de intentie om goede zorg te verlenen vanuit het belang van de cliënt". Volgens het onderzoek wordt de zorg gezien als extra inkomstenbron naast de inkomsten uit drugscriminaliteit.

Het IKZ pleit voor strengere kwaliteitseisen, zodat de toetreding tot de zorgmarkt moeilijker wordt gemaakt voor "malafide zorgorganisaties". Er zouden nu met name te weinig eisen worden gesteld aan pgb-aanbieders.