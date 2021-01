Medewerkers van een bedrijf in Roosendaal hebben vrijdagavond 750 kilogram cocaïne ontdekt tussen een lading goederen. De geschatte straatwaarde ligt rond de 30 miljoen euro, zo meldt de politie zaterdag.

De medewerkers hebben de politie ingeschakeld. Die beveiligde de locatie en heeft de pakketten onderzocht.

Op foto's is te zien dat de pakketten cocaïne met plastic en tape zijn dichtgemaakt. De politie heeft nog niemand aangehouden.

Vrijdag trof de douane in de Rotterdamse haven twee partijen cocaïne van 1.000 kilo aan. Een van de partijen was verstopt in een met twee oude Volkswagen-busjes geladen container uit Brazilië. De andere partij vond de douane in een container met dozen bier.