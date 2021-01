In vrijwel het hele land zal zaterdag sneeuw gaan vallen. Het winterse weer begint in de middag in Zeeland en trekt verder richting in het noordoosten. Het KNMI heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag code geel afgegeven voor het hele land vanwege gladheid.

Het is volgens Weerplaza voor het eerst deze winter dat Nederland te maken krijgt met sneeuw en gladheid op grote schaal. Het KNMI waarschuwt dat het weggebruikers zaterdag rekening moeten houden met gladheid.

De eerste sneeuw valt mogelijk tussen 14.00 en 15.00 uur in Zeeland. Tegen de avond zal in het hele westen al zo'n 3 tot 4 centimeter sneeuw zijn gevallen.

Halverwege de avond trekt de sneeuwval richting het oosten en noordoosten. Daar valt wel minder sneeuw dan in het westen door een lagere neerslagintensiteit: 1 tot 3 centimeter. In het noorden kan het overigens zondagochtend mogelijk opnieuw gaan sneeuwen.

Meeste sneeuw valt in het zuiden

Het dikste pak sneeuw wordt verwacht in het zuiden en zuidwesten van het land. Lokaal kan daar zo'n 5 centimeter vallen. In het westen blijft de sneeuw niet lang liggen. In de nacht van zaterdag op zondag gaat het dooien door een westenwind. Landinwaarts kan de sneeuw langer aanhouden.

Weerplaza waarschuwt dat de sneeuw voor verraderlijke gladheid kan zorgen, met name in Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen. Ook kan de sneeuw in open gebieden gaan stuiven door een matige tot vrij krachtige zuidelijke wind.

Vanaf volgende week lopen de temperaturen weer op en kan het volgens de weerdienst woensdag zelfs 10 graden worden.

