De ochtend begint met temperaturen onder het vriespunt en ook de rest van de dag blijft vrij fris. In de middag trekt sneeuwval vanuit het westen richting het oosten.

Overdag is er eerst ruimte voor de zon, maar in de middag wordt het bewolkt en volgt vanuit het westen sneeuwval. Volgens Weerplaza valt in vrijwel het hele land in de middag en avond 2 tot 5 centimeter.

De temperatuur ligt in de ochtend tussen de -5 en -1 graden. In de loop van de dag stijgt het kwik tot 1 graden. Tijdens de sneeuwval kan het licht gaan vriezen.

