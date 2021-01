Dit weekend krijgen we kortstondig met typisch Nederlands winterweer te maken. Zaterdag gaat het sneeuwen en kan er lokaal zo'n 5 centimeter vallen. Zondag treedt de dooi alweer in en is het een stuk minder koud.

Zaterdag begint volgens Weerplaza droog met wat zon, maar later in de middag raakt het bewolkt en volgt vanuit het westen sneeuw. Het wordt niet warmer dan 1 graad Celsius, maar tijdens sneeuwval vriest het licht. De wind komt uit het zuiden en is matig (kracht 3).

Waarschijnlijk vallen zaterdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur de eerste vlokken al omlaag in Zeeland en sneeuwt het tegen de avond in de hele westelijke helft. Op dat moment ligt er in Zeeland en Zuid-Holland plaatselijk al zo'n 3 tot 4 centimeter.

Doordat de temperatuur tijdens sneeuwval zakt tot iets onder het vriespunt, blijft de sneeuw vrij snel liggen en kan het op uitgebreide schaal glad worden. Ook kan de sneeuw in open gebieden wat opwaaien (stuiven) door de matige tot vrij krachtige zuidelijke wind.

Zondag alleen in het oosten nog kans op sneeuw

Zondagochtend valt in het uiterste oosten nog wat natte sneeuw of regen. Elders treedt de dooi al gelijk in. De temperatuur ligt rond de 5 graden. Landinwaarts laat de kou zich moeilijker verdrijven. Met name in Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen is in de loop van de dag kans op ijzel.

In de loop van zondag stroomt de zachte lucht ook landinwaarts verder binnen en dan verdwijnt de gladheid vrij snel.

Volgende week is het zacht en wisselvallig, met op woensdag mogelijk zelfs 10 graden.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.