Justitie gaat ervan uit dat het veertienjarige meisje dat zondag dood werd aangetroffen in Almelo om het leven is gekomen door een misdrijf. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland vrijdag op basis van de voorlopige resultaten van de sectie op het lichaam van het slachtoffer.

Het OM doet "in het belang van dit onderzoek" verder geen mededelingen en zegt dat het onderzoek nog "in volle gang" is.

Donderdag werd bekend dat de drie verdachten, een man en zijn twee minderjarige zonen, twee weken langer blijven vastzitten op verdenking van betrokkenheid bij de dood van het meisje.

Het lichaam van het meisje werd zondag na een melding gevonden in een sloot achter een bedrijventerrein aan Het Wendelgoor in Almelo. Diezelfde avond werden een jongen uit Almelo en zijn vader uit Wierden opgepakt. Maandagavond werd de derde verdachte opgepakt.

De doodsoorzaak van het meisje is nog niet bekend. Ook is er nog niets gemeld over de relatie tussen de verdachten en het slachtoffer.