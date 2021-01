Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de kapitein van containerschip MSC Zoe, dat in januari 2019 een groot deel van de lading verloor bij de Waddeneilanden, niet vervolgen. "De kapitein valt geen strafrechtelijk verwijt te maken voor het verlies van de containers", aldus het OM vrijdag.

In de afgelopen tijd deed het OM onderzoek naar de toedracht van het verlies van de containers. Hieruit moest blijken of de kapitein strafrechtelijk iets te verwijten viel, zoals overtreding van scheepvaartregels.

De conclusie is dat het onduidelijk is of het gedrag van de kapitein heeft bijgedragen aan het verlies van de containers, wat weer leidde tot milieuverontreiniging.

"Uit onderzoek van een deskundige van de TU Delft is niet vast komen te staan wat nu precies het overboord slaan van zoveel containers heeft veroorzaakt. Aannemelijk is dat het schip de zeebodem heeft geraakt. Dat is onvoldoende om de gevolgen strafrechtelijk toe te rekenen aan het gedrag van de kapitein", zo legt het OM uit.

Volgens het OM zijn achteraf vraagtekens te zetten bij de keuze van de kapitein om onder de slechte weersomstandigheden toch de route bij de Waddeneilanden te blijven volgen. Zo had hij ook noordelijker kunnen gaan varen, waar de zee dieper is. Maar er kan niet worden geconcludeerd "dat de kapitein een andere keuze had móéten maken".

Door het overboord slaan van de containers belandde 3 miljoen kilo aan lading in de Noordzee. Volledige containers, containerstukken, verschillende voorwerpen en afval belandden op de stranden van de Waddeneilanden.

Ook bevatten enkele containers schadelijke stoffen. Er werden grootschalige schoonmaakacties gehouden om de stranden op te ruimen.