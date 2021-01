Het is vrijdag overwegend droog met een mix van opklaringen en wolkenvelden. In het noordoosten trekken winterse buien vanaf de Noordzee het land op, waarbij mogelijk wat hagel of sneeuw kan vallen.

Overdag overheersen de wolkenvelden en in het noorden blijft een enkele winterse bui mogelijk. Tussen de bewolking door is er ook ruimte voor de zon.

Met een zwakke noordenwind voelt het met maximaal 1 of 2 graden vrij fris aan.

