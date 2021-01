Een man en zijn twee minderjarige zonen, die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een veertienjarig meisje uit Almelo, blijven veertien dagen langer in voorarrest. Het lichaam van het meisje werd zondag aangetroffen in een sloot.

Er zijn op dit moment voldoende redenen om de drie langer vast te houden, meldt de rechtbank in Almelo. De rechter-commissaris heeft daarom donderdag besloten dat ze langer blijven vastzitten.

Het lichaam van het meisje werd zondag na een melding gevonden in een sloot achter een bedrijventerrein aan Het Wendelgoor in Almelo. Diezelfde avond werden een jongen uit Almelo en zijn vader uit Wierden opgepakt. Maandagavond werd de derde verdachte opgepakt.

De doodsoorzaak van het meisje is nog niet bekend. Ook is er nog niets gemeld over de relatie tussen de verdachten en het slachtoffer.