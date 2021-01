Een 29-jarige medewerker van de Rotterdamse politie is maandag

opgepakt op verdenking van ontucht, meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag. Hij zou als medewerker arrestantenzorg een vrouwelijke arrestant (22) hebben misbruikt.

De ontucht vond vorig jaar augustus plaats toen de vrouw in een Rotterdams cellencomplex zat. De verdachte was toen aan het werk.

Na de melding van de vrouw is er direct een onderzoek ingesteld, aldus het OM. De politiemedewerker is vervolgens door zijn werkgever buiten functie gesteld. Nadere mededelingen over de gebeurtenissen doet het OM op dit moment niet.

De Rotterdammer is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat hij twee weken langer blijft vastzitten.