Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag twintig jaar cel geëist tegen de nog altijd voortvluchtige Gerel P. De vermeende huurmoordenaar van Ridouan T. is volgens justitie schuldig aan een dubbele moordpoging in Noordeloos in december 2016.

P. zelf was logischerwijs niet aanwezig en hij wordt ook niet vertegenwoordigd door een advocaat. De man wordt daarom bij verstek vervolgd.

Volgens justitie was het P. die op 10 december met de twee slachtoffers vanuit Utrecht naar de Middenweg in Noordeloos reed. De mannen dachten dat ze een klus moesten gaan uitvoeren, maar het was nog onbekend wat ze precies zouden doen. Iets met drugs, dacht Eduardo P., die Gerel P. onder zijn bijnaam 'Brada' een tijd daarvoor had leren kennen in het uitgaansleven in Rotterdam.

Toen P. en volgens justitie Gerel P. uitgestapt waren en kort met elkaar spraken, pakte de 37-jarige Gerel P. een wapen en schoot Eduardo P. in zijn gezicht en tweemaal in zijn lichaam toen hij op de grond lag.

'Wonder dat beide mannen de aanslag hebben overleefd'

Het andere slachtoffer was inmiddels weggerend, maar werd in zijn vlucht in zijn rug geschoten. In zijn verklaring tegen de politie zegt B. dat hij in de sloot sprong, voelde dat hij onder water werd geraakt en daarop probeerde op de kant te komen. Dit lukte echter niet omdat hij in zijn heup was geraakt.

Dat het P. was die die nacht beide mannen wilden vermoorden, baseert de officier van justitie onder andere op het herkennen van de schutter op een foto door de slachtoffers. "Het is een wonder dat beide mannen de aanslag hebben overleefd", aldus de officier.

Beloning uitgeloofd voor gouden tip

P. kon na de dubbele moordpoging worden getraceerd in Suriname en werd daar op 1 maart 2017 aangehouden. Op 12 maart wist de man echter te ontsnappen uit de gevangenis na het onder schot houden van een bewaker.

Sindsdien is P. voortvluchtig en is er 30.000 euro beloning uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de man. De man wordt naast deze zaak ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op Ronald Bakker in september 2015.

De rechtbank doet op 28 januari uitspraak.