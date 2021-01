Na Zuid-Limburg zal waarschijnlijk heel Nederland deze week nog de eerste sneeuw van het jaar zien. Vanaf vrijdag trekt er een koudere luchtstroom over Nederland, waarna er in de loop van zaterdagavond een sneeuwbui over het gehele land trekt, meldt Weerplaza donderdag in gesprek met NU.nl.

Vermoedelijk valt er een laag sneeuw van 1 tot 3 centimeter, aldus de weerdienst.

In het zuiden en oosten zal het vermoedelijk iets meer sneeuwen en blijft de witte deken langer liggen dan elders. Zondagmiddag zal in de Randstad de dooi al inzetten.

In de regio rond het drielandenpunt bij Vaals is vorige week een sneeuwlaag van 3 tot 8 centimeter gevallen.