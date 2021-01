Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs geëist tegen een zeventienjarige jongen die verdacht wordt van het doodsteken zijn ex-vriendin in Breda. Het vijftienjarige slachtoffer kwam in haar ouderlijk huis om het leven.

Het steekincident vond plaats op 19 augustus 2019, de eerste schooldag na de zomervakantie. De destijds zestienjarige verdachte werd diezelfde dag nog opgepakt. Hij zit sindsdien vast.

Het OM acht bewezen dat de jongen het slachtoffer, dat ter plekke stierf, heeft gedood en zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan doodslag. Tegen hem wordt de maximale straf binnen het jeugdstrafrecht geëist. Dat is twee jaar jeugddetentie en een een PIJ-maatregel, beter bekend als jeugd-tbs.

"De jongen is psychiatrisch en psychologisch onderzocht", zegt het OM. "De officier volgt het advies van deze deskundigen om de jongen een PIJ-maatregel op te leggen." Daarnaast wordt een schadevergoeding aan de nabestaanden geëist.

In verband met de leeftijd van de verdachte geeft het OM geen verdere details over de strafeis. De rechtbank doet naar verwachting over twee weken uitspraak in de zaak.