Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in de rechtbank van Amsterdam laten weten dat de structuren binnen de criminele organisatie van Ridouan T. steeds duidelijker worden dankzij de volgens justitie betrouwbare verklaringen van de kroongetuige en PGP-berichten.

Woensdag is de eerste dag van de laatste serie inleidende zittingen voordat er in februari wordt gestart met de inhoudelijk behandeling. Het einddossier is gereed en de rollen van de verdachten binnen het criminele samenwerkingsverband zijn volgens justitie duidelijk.

De leiding lag volgens het OM overduidelijk bij hoofdverdachte T. Uit versleutelde, maar dankzij het kraken van de server van Ennetcom inzichtelijk geworden berichten blijkt dat over de financiën verantwoording moest worden afgelegd aan de 43-jarige T. Het gaat dan om betalingen aan 'heads' (schutters) en 'spotters', die het doelwit van een liquidatie schaduwen.

In de PGP-berichten zijn verder negen weekoverzichten van "wat er met het kasgeld gebeurt" aangetroffen, aldus de officier. Verdachten als Saïd R. en Mohamed El H. zouden kasbeheerders zijn geweest, met ieder hun eigen kosten ten bate van de criminele organisatie.

Bij het beheer van de boekhouding waren er rollen weggelegd voor T.'s broer Jamal T. en Mario R.

OM onderbouwt betrouwbaarheid verklaringen B.

Ook ging het OM in op de betrouwbaarheid van de verklaringen van kroongetuige Nabil B. Zijn getuigenissen worden volgens justitie ondersteund door PGP-berichten.

In die communicatie ziet het OM bevestiging dat T. ook de Amsterdamse crimineel Danny K. wilde vermoorden. T. bespreekt de moordplannen met Mao R., de broer van Mario R., en zegt "dat het echt oorlog is", citeert de officier een bericht.

"T. laat Mao R. weten dat hij zich verraden voelt door zijn tegenstanders en dat hij ze daarom wil doden, uit zelfverdediging. K. zou op zijn beurt geld op het hoofd van T. hebben gezet."

Woensdagmiddag en ook donderdag en vrijdag zijn er nog zittingen ingepland. Op maandag 15 februari start de zaak inhoudelijk.