Negen van de 37 bewoners van het verzorgingshuis in Rotterdam-IJsselmond, waar woensdagochtend in een bijgebouw een brand uitbrak, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Van hen zijn meerdere zwaargewond, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De niet-gewonde geëvacueerden zijn opgevangen in het hoofdgebouw. De zorginstelling gaat volgens een woordvoerder zorgen voor verdere opvang van deze mensen. Of zij al snel terug kunnen naar het bijgebouw of elders zullen moeten worden geplaatst, weet de zegsman niet.

Woensdagochtend rond 6.00 uur brak de brand uit. Het vuur was snel onder controle, maar door rookvorming wordt evacuatie van het pand doorgezet. Eerder op woensdag werd al duidelijk dat een volgens de veiligheidsregio "heel aantal" bewoners rook had ingeademd.

Omdat het om een kwetsbare doelgroep gaat, kwamen hulpdiensten massaal ter plaatse. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.

In de zorginstelling wonen dementerende ouderen.