In een verzorgingshuis in Rotterdam-IJsselmonde is woensdagochtend rond 6.00 uur een brand uitgebroken. Het vuur is inmiddels uitgedoofd, maar door rookvorming wordt evacuatie van het pand doorgezet.

Precieze aantallen zijn nog niet bekend, maar volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft een "heel aantal" bewoners rook ingeademd.

Omdat het om een kwetsbare doelgroep gaat, zijn hulpdiensten massaal ter plaatse. Volgens Rijnmond gaat het om minstens dertien ambulances en een traumahelikopter.

Op het moment wordt gekeken naar welke bewoners naar het ziekenhuis moeten en welke bewoners elders opgevangen kunnen worden.

Hoe of waar de brand is ontstaan is nog niet bekend.