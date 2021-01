Brede opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar woensdag af. In de noordelijke kustregio's valt in de ochtend mogelijk een spat regen.

Deze buien hebben een winters karakter. Hierbij kan ook natte sneeuw of hagel vallen.

In de rest van het land is er overdag veel ruimte voor de zon, maar gedurende de dag trekken wolkenvelden en later ook buien over. Het wordt maximaal 6 of 7 graden Celsius.

's Avonds en 's nachts klaart het in het hele land op en daalt het kwik tot onder het vriespunt.

