De hoeveelheid cocaïne die jaarlijks in de Nederlandse havens in beslag wordt genomen, blijft maar groeien. In totaal werd in 2020 ruim 47.711 kilo van de harddrugs aangetroffen, waarvan 40.641 kilo in Rotterdam. 67.000 kilo cocaïne die naar Nederland onderweg was, kon worden onderschept, melden de Douane en het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam woensdag.

Niet alleen de haven van Rotterdam, maar ook de haven van Vlissingen zag het aantal in beslag genomen kilo's stijgen. In totaal 6.055 kilo cocaïne werd onderschept, tegenover 3.008 kilo in 2019. In de haven in Moerdijk is vorig jaar 967 kilo coke aangetroffen.

Op luchthaven Schiphol ging het om een totaal van 1.180 kilo cocaïne. Daarnaast werden duizenden postpakketten en brieven met drugs onderschept, waarvan bijna drieduizend met uit Nederland afkomstige synthetische drugs.

Ernst Pols, officier van justitie in Rotterdam, laat desgevraagd weten dat niet duidelijk is of er meer wordt gesmokkeld of meer in beslag wordt genomen door effectiever optreden aan de kant van de opsporing. Het kan ook om een combinatie van die twee factoren gaan. in 2019 werd in Rotterdam 33.732 kilo cocaïne onderschept.

"De opsporing ontwikkelt zich, maar dit geldt ook voor criminelen", aldus Pols. "Ze worden steeds inventiever als het gaat om het aan het zicht onttrekken van de drugs. En dan heb je nog de manieren waar we nog geen weet van hebben."

Wel is er een tendens waarneembaar als het gaat om de toename van verzendingen van grotere partijen cocaïne. Vorig jaar werden twaalf partijen boven de 1.000 kilo onderschept. De grootste van 4.500 kilo werd vorig jaar april in Vlissingen onderschept.

Aanpak van uithalers is problematisch

Problematisch is de aanpak van zogenoemde uithalers die door smokkelaars worden geronseld om de drugs uit de zeecontainers te halen. Pols legt uit dat als zij niet op heterdaad worden betrapt, ze wegkomen met een boete voor het zich bevinden op verboden terrein.

Dat die boete nauwelijks afschrikwekkend werkt, blijkt wel uit het totale aantal aangehouden verdachten. Het gaat hierbij om 152 personen. Sommige verdachten zijn meerdere keren gearresteerd. Eén man werd zelfs elf keer aangehouden. Er is wetgeving in de maak waarmee een celstraf kan worden opgelegd, maar die laat nog even op zich wachten.

Corruptie speelt een belangrijke rol bij smokkel

Ook corruptie speelt een belangrijke rol als het gaat om de smokkel van cocaïne. "Criminelen krijgen de drugs vrijwel alleen van het haventerrein af met hulp van binnenuit", benadrukt Pols.

"Die haventerreinen zijn immens, daar kun je niet zomaar op zoek gaan naar de container waar de drugs in zitten", verduidelijkt de officier van justitie. "Daarvoor heb je altijd hulp nodig van binnenuit van een beveiliger of douanier. We zetten hoog in op corruptiebestrijding, omdat we weten dat de poule oneindig is als het om potentiële ophalers gaat."