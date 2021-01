Het Openbaar Ministerie (OM) meent vooralsnog genoeg bewijs te hebben tegen de 42-jarige Hans O. uit Emmen, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Ralf Meinema (31) uit Klazienaveen. Bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak dinsdag is bekendgemaakt dat er een DNA-spoor van O. gevonden is.

Het DNA-spoor is aangetroffen op een broekzak van Meinema, zo meldt het OM.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zal nog nader onderzoek naar dit spoor verrichten. Volgens de verdachte heeft hij Meinema de hand geschud en bij hem in de auto gezeten, wat het DNA-spoor zou kunnen verklaren.

Het OM wees erop dat O. ieder contact eerst heeft ontkend en vervolgens heeft gezwegen. Pas later is hij met een verklaring gekomen, "keurig afgestemd op de onderzoeksresultaten", aldus het OM.

Meinema werd op 31 maart 2017 dood gevonden in de kofferbak van zijn auto. De wagen lag half in het water van het Stieltjeskanaal bij Coevorden. Hij bleek met geweld om het leven te zijn gebracht.

OM: Ook telefoongegevens en verklaring getuige belastend

O. is begin oktober aangehouden. Dinsdag is bij de rechtbank in Assen door het OM gezegd dat niet alleen het DNA-spoor, maar ook telefoongegevens en een verklaring van een anonieme getuige belastende elementen zijn in de zaak tegen hem.

Volgens justitie heeft O. kort voor de dood van Meinema een prepaidtelefoon aangeschaft en deze uitsluitend voor contacten met het slachtoffer gebruikt. "O. wist welk lot Ralf was beschoren", aldus de officier van justitie.

Justitie beschikt over een verklaring van een anonieme getuige. Die heeft verklaard dat hij O. heeft horen zeggen dat hij Meinema van het leven heeft beroofd.

Motief nog altijd onduidelijk

Eind september hield de politie medeverdachte Kenny B. uit Klazienaveen aan. Hij zou een bekende van het slachtoffer zijn. Hij kwam in november weer op vrije voeten, maar is nog wel verdachte.

Een motief voor de moord is vooralsnog onduidelijk gebleven. Justitie loofde een beloning uit van 15.000 euro, die de familie van het slachtoffer vorig jaar verhoogde naar 100.000 euro.

De volgende inleidende zitting is op 1 april.