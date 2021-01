De zaak rond de Pettense campingmoord uit de jaren negentig moet over. Dat staat in een dinsdag gepubliceerd advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad.

De adviseur van de Hoge Raad stelt op basis van een recent rapport van een rechtspsycholoog dat de bekentenis van de veroordeelde man mogelijk vals is.

De zaak draait om de dood van de 41-jarige Peter Teschke. De Duitser werd in juli 1994 op een camping bij Petten doodgestoken met een mes. Dat zou zijn gebeurd na een avond waarop de alcohol rijkelijk vloeide.

De politie verdacht aanvankelijk iemand anders, maar kwam uiteindelijk uit bij de Duitser Frank V., die in gezelschap had verklaard dat hij had gedroomd dat hij de stiefvader van zijn vrouw had gestoken.

In politieverhoren verklaarde V. dat hij vermoedelijk met een mes op het slachtoffer was gevallen en dat hij de dader was. In de daaropvolgende verhoren werden zijn bekennende verklaringen steeds gedetailleerder. Vanaf 21 juli 1994 is hij het delict gaan ontkennen.

De rechtbank sprak hem in eerste aanleg vrij, omdat de rechtbank meende dat ook een ander de dader kon zijn. V. werd in 1995 in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Die heeft hij grotendeels uitgezeten.

Herzieningsverzoek werd in september 2020 ingediend

In september 2020 is door de advocaten van de veroordeelde een herzieningsverzoek ingediend. De aanleiding daarvoor was een onderzoek naar de bekentenissen van de veroordeelde. De rechtspsycholoog concludeert dat het scenario dat de bekentenissen vals zijn waarschijnlijk lijkt.

Ook is een getuige in Duitsland gehoord die van de eerste verdachte (die inmiddels overleden is) had gehoord dat hij iemand in Nederland om het leven zou hebben gebracht en dat daar twee mensen (die tot de groep die op de camping in Petten verbleef behoorden) bij waren.

De advocaat-generaal vindt dat door deze nieuwe aanwijzingen voldoende twijfel ontstaat over het bewijsmateriaal, dat vooral gestoeld is op de bekentenis van V. Er zijn geen ooggetuigen die de steekpartij hebben gezien. Ook is het mes niet gevonden.

De Hoge Raad doet op 2 maart uitspraak.