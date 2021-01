De politie heeft in de loop van vorig jaar zeventien mensen aangehouden in verband met een groot onderzoek naar wapenhandel. Bij doorzoekingen op vijftien adressen werden 31 vuurwapens, waarvan twee automatische, in beslag genomen.

Bij het in kaart brengen en ontmantelen van de bende zijn ook pseudokopers ingezet, meldt de politie dinsdag. Dat zijn agenten die zich voordoen als koper om een verdachte op heterdaad te betrappen.

De verdachten komen uit Amersfoort, Almere, Lelystad, Oss, Drachten, Tilburg, Arnhem, Nijmegen, Soest en Nieuwegein. Bij de diverse acties is voor 40.000 euro aan contant geld, verdovende middelen, telefoons en munitie in beslag genomen.

De wapens werden via onder meer WhatsApp te koop aangeboden. Volgens de politie bleek het in dit onderzoek "kinderlijk eenvoudig om een vuurwapen te kopen".

"Het was schokkend om te zien dat we met een simpel berichtje in een chat zo een machinegeweer konden regelen", zegt Folkert van Dekken, teamleider van het onderzoek. Het aanschaffen van een AK47 was volgens de politie "een fluitje van een cent".