Een medewerker van de Koninklijke Marechaussee (KMar) die vorig jaar oktober op een man schoot heeft rechtmatig gehandeld. Dat concludeert het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag na onderzoek door de Rijksrecherche.

De medewerker handelde volgens de officier van justitie uit noodweer omdat er sprake was van een dreigende situatie. In de avond van 5 oktober kreeg hij een melding van een verward persoon met een mes. Hij ging met twee collega's naar vertrekhal 2 van Schiphol. Bij de incheckbalie bleek dat de man in beide handen een mes vasthield.

De KMar-medewerker en zijn collega's eisten herhaaldelijk dat de man zijn wapens liet vallen, maar hij leek in een psychose te verkeren en gaf hieraan geen gehoor.

Met de messen in zijn hand liep de man richting de marechaussee. Zij konden geen waarschuwingsschot lossen in verband met gevaar voor omstanders. Daarop besloot de marechaussee twee keer op de benen van de man te schieten. Daarna kon hij overmeesterd worden.

Volgens de marechaussee is de verdachte een 27-jarige man met de Tanzaniaanse nationaliteit. Hij zou eerder voor overlast hebben gezorgd.

De Rijksrecherche deed onderzoek naar het gebruik van het dienstwapen. Dat is een standaardprocedure bij zulke incidenten. Op basis van dat onderzoek concludeert het OM dat het lossen van de schoten nodig was ter verdediging. Gebruik van een wapenstok of pepperspray was niet mogelijk vanwege de afstand en de veiligheid van de KMar-medewerkers.