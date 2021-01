De politie heeft maandagavond een derde verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van een veertienjarig meisje in Almelo. Het gaat om een minderjarige jongen uit die plaats, wordt dinsdag gemeld.

Eerder werden een man en nog een minderjarige jongen opgepakt.

De doodsoorzaak van het meisje is nog niet bekend. Haar lichaam werd zondag aangetroffen in een sloot bij een industrieterrein. Ze was niet als vermist opgegeven.

Maandag heeft de politie de woning van een van de verdachten doorzocht. Hierbij zijn goederen in beslag genomen, zo meldt de politie aan NU.nl. Over de relatie tussen de verdachten en het slachtoffer kan nog niets worden gemeld.

Arjen Gerritsen, de burgemeester van Almelo, heeft steunbetuigingen gedeeld. "Dit is de grootste angst van elke ouder. Mijn gedachten en medeleven zijn bij de familie van dit jonge meisje. Ik wens hun veel kracht toe om dit enorme verdriet te kunnen dragen."