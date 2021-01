In het Drentse Wijster is dinsdagochtend een voetganger om het leven gekomen na een botsing met een trein op een onbewaakte spoorwegovergang. De politie zegt met zekerheid te kunnen stellen dat het om een ongeval gaat.

Wat er precies is gebeurd, moet nog wel worden onderzocht, zegt een woordvoerder van de politie tegen NU.nl. Er zijn geen andere voertuigen bij het incident betrokken.

Het ongeval vond iets na 6.30 uur plaats op een particuliere overweg in de Drentse plaats. De desbetreffende spoorwegovergang is niet beveiligd met bijvoorbeeld overwegbomen of bellen.

In verband met de aanrijding rijden tussen Hoogeveen en Beilen geen treinen. De NS heeft stopbussen ingezet, reizigers moeten rekening houden met een uur extra reistijd.

Extra geld voor aanpak spoorwegovergangen

In een verklaring zegt ProRail dit soort onbewaakte spoorwegovergangen op te willen heffen omdat ze "gevaarlijke situaties met zich meebrengen".

Afgelopen zomer stelde het kabinet 25 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van spoorwegovergangen. Van dat geld is 15 miljoen euro voor de aanpak van onbewaakte spoorwegovergangen. In 2021 moeten alle 180 onbewaakte spoorwegovergangen worden beveiligd of opgeheven.