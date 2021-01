In het onderzoek naar het schietincident in de Amsterdamse Vechtstraat in de nacht van 25 op 26 augustus is een derde verdachte aangehouden. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag laten weten in de rechtbank van Amsterdam. Het gaat om de twintigjarige Amier S.

Op de eerste zitting sprak verdachte Denver B. al over een derde verdachte. Hij noemde daarbij de initialen A.S., die overeenkomen met die van Amier S. Het zou om de mogelijke schutter gaan.

B. verklaarde destijds dat hij medeverdachte Damian L. en A.S. had afgezet op de plaats delict. B.'s advocaat Paul Logemann zegt dat zijn cliënt in de veronderstelling was dat hij dienstdeed als chauffeur bij wat in zijn beleving een drugsdeal was.

Bij het schietincident in de nacht van 25 op 26 augustus raakte Justin Z. gewond. Er was 21 keer op zijn woning geschoten.

De aanslag vond nog geen twaalf uur na een ander schietincident in dezelfde straat plaats. Danzel S., beter bekend als rapper Bigidagoe, raakte daarbij gewond. Hij werd neergeschoten, maar overleefde de aanslag.

OM gaat inmiddels uit van verband tussen schietincidenten

Volgens Het Parool vermoedt het OM dat er een relatie tussen de twee schietincidenten bestaat. Eind december stond Jermaine M. tijdens een inleidende zitting in de rechtbank van Amsterdam terecht vanwege mogelijke betrokkenheid bij het neerschieten van Bigidagoe.

De krant schrijft dat M. in de Vechtstraat en pal boven de beschoten woning woont en er dus mogelijk sprake was van een vergissing. M. is overigens door de rechtbank op vrije voeten gesteld, omdat er vooralsnog onvoldoende bewijs is dat hij betrokken was bij de aanslag op S.

De volgende zitting is op 24 maart en is wederom een inleidende zitting. Dan zal de zaak tegen alle drie verdachten tegelijkertijd worden besproken.