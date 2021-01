Het lichaam dat zondagmiddag in het water bij het Wendelgoor in Almelo is aangetroffen, is dat van een veertienjarig meisje. De politie onderzoekt de doodsoorzaak en de "toedracht van haar overlijden", zo wordt maandag gemeld.

Zondag werd al bekend dat twee verdachten uit Wierden en Almelo zijn opgepakt.

Een woordvoerder laat aan NU.nl weten dat het gaat om twee mannen, van wie een minderjarig is. Of het om bekenden of familieleden van het meisje gaat, kan nog niet worden gemeld.

Het slachtoffer kwam zelf ook uit Almelo. De politie doet maandag nader onderzoek op de plek waar het lichaam gevonden is. Zo worden met een drone foto's van het gebied gemaakt.