De politie heeft zondag twee personen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van een persoon. Het lichaam van het slachtoffer werd eerder op de dag aangetroffen in het water bij de Wendelgoor in Almelo.

De verdachten komen uit Wierden en Almelo.

De doodsoorzaak van het slachtoffer is nog niet bekend en ook is niets gemeld over zijn of haar identiteit. Daar worden zondag geen mededelingen meer over gedaan, zo zegt de politie.