De eerste dagen van de tweede week van het jaar zullen behoorlijk wisselvallig verlopen. Het is verstandig om dinsdag, woensdag en donderdag gewapend met een paraplu naar buiten te gaan. Pas later in de week zal het kwik weer dalen tot winterse temperatuur.

De afgelopen paar dagen trokken hordes sneeuwtoeristen, ondanks herhaalde oproepen dit niet te doen, naar het Drielandenpunt om het witte landschap te bewonderen.

Een matige zuidwestenwind die milde lucht aanvoert gooit roet in het eten voor deze mensen: de sneeuw op de Vaalserberg zal de komende dagen volledig wegsmelten.

"Mogelijk dat het kwik in de nacht naar maandag in sommige regio's in het oosten van het land wel nog tot iets onder het vriespunt daalt, maar op de meeste plaatsen blijft de temperatuur door de aanwezige bewolking net boven het vriespunt", zo meldt Weerplaza.

De kans is groot dat de autoruitenkrabber hierna spaarzaam hoeft ingezet te worden. Dit is te danken aan een storing die in de nacht van maandag op dinsdag over het land trekt. "Door de bewolking en nattigheid blijft het kwik ruim boven nul."

Waar de autoruitenkrabber kan blijven liggen, moet de paraplu op dinsdag, woensdag en donderdag ingezet worden. "Het is behoorlijk wisselvallig."

Volgens Weerplaza zal de temperatuur in de tweede helft van de week een stuk lager uitpakken. "Vooral in het weekend is de kans op vorst erg groot."

De gemiddelde temperatuur bedraagt deze tijd van het jaar overdag normaal 6 graden. "Vanaf donderdag haalt het kwik met moeite maximaal 5 graden. Daarbij is de kans op neerslag op donderdag en zondag erg groot." Het Europese weermodel rekent voor plaatsen in het zuiden van het land op sneeuw.

