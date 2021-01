Zondag begint mistig en met kans op gladheid. Het KNMI heeft voor heel het land, uitgezonderd het Waddengebied, code geel uitgegeven voor gladheid en mist.

De mist lost geleidelijk op gedurende de ochtend. Tegelijkertijd verdwijnt de gladheid ook.

In de middag neemt de kans op bewolking toe en kan in het noorden van het land regen vallen. 's Avonds is het zo goed als droog.

Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind en het kwik blijft hangen op 1 tot 5 graden Celsius.

