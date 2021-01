Zeker acht mensen zijn zaterdag gewond geraakt nadat in een bakkerij een brand was uitgebroken, zo meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan NU.nl. De personen hebben rook ingeademd. Vier van hen moeten naar het ziekenhuis worden gebracht.

Eerder was de inschatting dat enkele bewoners elders zouden moeten slapen in de nacht van zaterdag op zondag, maar het lijkt er nu toch op dat hun huizen bewoonbaar kunnen worden gemaakt.

Volgens de Veiligheidsregio worden de woningen gelucht. Het vuur brak uit in een avondwinkel waarin ook een bakkerij is gevestigd. Door nog onbekende oorzaak vloog de oven in brand.

De winkel is gevestigd aan de Mathenesserweg.