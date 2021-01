Het KNMI waarschuwt weggebruikers voor mogelijk gevaarlijke situaties in het verkeer vanwege gladheid door ijzel in een groot deel van het land. De weersomstandigheden hebben al meerdere ongelukken veroorzaakt.

Voor het noorden en midden van het land werd eerder op zaterdag code oranje afgegeven. Dat was vanwege ijzel en mist. Dat werd even na 10.30 weer teruggebracht tot code geel. In Utrecht en Gelderland geldt nog wel oranje.

Volgens de ANWB is het verraderlijk weer aangezien je niet aan de natuur kunt zien dat het glad is. In de gebieden waar het glad was gebeurden ongelukken. Zo belandden door extreme gladheid in de omgeving van Staphorst twee auto's in de sloot. Ook op de A6 tussen Lelystad en Almere gebeurden drie ongevallen.

Rijkswaterstaat roept automobilisten op om hun reis waar mogelijk uit te stellen vanwege de gladheid. Het KNMI verwacht dat in de tweede helft van de ochtend de gladheid en de dichte mist weer verdwijnen.

ProRail meldt dat de treindienst zaterdagochtend last ondervindt van 'rijpvorming'. Dit is een dun ijslaagje op de bovenleiding die er razendsnel aan kan vriezen. Hierdoor krijgen treinen niet altijd voldoende spanning om optimaal te kunnen rijden. Reizigers krijgen het advies voor vertrek de reisplanner te checken.