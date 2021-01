Het KNMI waarschuwt weggebruikers voor mogelijk gevaarlijke situaties in het verkeer vanwege gladheid en mist. In het midden en het noorden van het land geldt code oranje.

In de rest van het land is code geel van kracht in verband met lokale bevriezing van natte weggedeelten. Verder komt in het midden en zuiden van het land lokaal mist voor, met zicht van 200 meter of minder.

Er zijn al diverse ongelukken gebeurd door de gladheid. De ANWB meldt dat de A6 van Lelystad naar Muiden dicht is door ijzel. Bij Almere-Poort is de afrit gesloten. Automobilisten kunnen keren bij af- en oprit Muiderberg.

Rijkswaterstaat roept automobilisten op om hun reis in het noorden van het land waar mogelijk uit te stellen vanwege de gladheid, die voor gevaarlijke omstandigheden op de weg zorgt.

Het KNMI verwacht dat in de tweede helft van de ochtend de gladheid en de dichte mist weer verdwijnen.