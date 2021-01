De Raad van State gaat onderzoek doen naar zaken en uitspraken die in het verleden hebben gespeeld of zijn gedaan. Bart Jan van Ettekoven, voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak, vertelt zaterdag in Trouw dat naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagenaffaire wordt gekeken of burgers ook op andere terreinen disproportioneel last hebben gehad van strenge wetgeving.

Volgens de krant bevestigde de hoogste bestuursrechter in een reeks van zaken sinds 2008 keer op keer de harde alles-of-nietsbenadering van de Belastingdienst met betrekking tot het terugvorderen van de gehele toeslag in geval van fouten, fraude of onregelmatigheden.

De parlementaire ondervragingscommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire uitte harde kritiek op de hoogste bestuursrechter. Van Ettekoven zegt dat het vanwege de "zwaarte en ernst" van de verwijten passend is om te reageren, wat zeer ongebruikelijk is voor de Raad van State.

Van Ettekoven: "Rechters bedenken wetten en de uitvoering van wetten niet zelf. De wetgever heeft het destijds zo gewild, er heerste een politiek klimaat waarin fraudebestrijding prioriteit had. De Belastingdienst vroeg ons vervolgens: klopt het zo? En wij zeiden: ja."

'Raad van State moet leren van toeslagenaffaire'

Volgens Van Ettekoven is "intern gereflecteerd op de vraag waarom het zo is gelopen en hoe het beter kan". Hij zegt dat de Raad van State van de affaire moet leren en daarvoor in gesprek wil met alle betrokkenen.

Donderdag werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) geen strafrechtelijk onderzoek naar de Belastingdienst en zijn ambtenaren instelt naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire. Volgens justitie is er geen sprake van juridisch verwijtbaar gedrag.