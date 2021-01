Zaterdag is het afwisselend bewolkt en zonnig. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. In de noordelijke helft van het land, met uitzondering van Groningen, geldt in de ochtend code oranje wegens gladheid door ijzel.

In de rest van het land is code geel van kracht in verband met lokale bevriezing van natte weggedeelten. Er zijn al diverse ongelukken gebeurd door de gladheid.

's Ochtends kan er mist ontstaan. Landinwaarts kan het door een gebrek aan wind even duren totdat die volledig is opgelost. In het midden en het zuiden van het land kan de mist tot een zicht van 200 meter of minder leiden.

Het KNMI verwacht dat in de tweede helft van de ochtend de gladheid en de dichte mist weer verdwijnen.

Het kwik blijft in het zuiden van Limburg op 1 of 2 graden Celsius hangen. Aan zee kan het 5 graden worden.

