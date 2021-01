Meerdere ouders die door de kinderopvangtoeslagaffaire zijn gedupeerd nemen zelf juridische stappen, nu het Openbaar Ministerie heeft besloten geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de Belastingdienst en zijn ambtenaren. Diverse advocaten zijn namens hen een zogeheten artikel 12-procedure begonnen.

Het OM maakte donderdag bekend dat het in de kwestie van de toeslagenaffaire niet tot een strafrechtelijke verdenking was gekomen. Ouders die aangifte hadden gedaan bij het OM, kunnen zelf proberen via de rechter alsnog vervolging af te dwingen.

"De '80-20-benadering' die de Belastingdienst in deze zaak hanteerde is voor mij de haak", zegt advocaat Vasco Groeneveld, die zes ouders bijstaat. "Daarbij werd geaccepteerd dat bij de jacht op fraude 20 procent van de aangepakte mensen onschuldig kon zijn. Daardoor was dus sprake van opzet."

Ook het kantoor van advocaat Sébas Diekstra start een procedure namens een ouder. "Er zijn voldoende feiten en omstandigheden in deze bizarre zaak die een strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigen. Daarom willen wij dat ook op deze wijze afdwingen. Na het intense leed dat mijn cliënte en haar kinderen is aangedaan zou een dergelijk onderzoek naar de verantwoordelijken wel het minimale zijn dat zij mag verwachten in onze rechtsstaat."

Advocaat Eva González Pérez, die 42 gedupeerde ouders bijstaat, is nog in overleg wat zij gaat doen.

'Verbaasd over strategie OM'

Volgens Diekstra heeft het OM niet voldoende onderzoek gedaan naar mogelijke strafvervolging. "Het onderzoek lijkt bij de voordeur al gestopt." González Pérez zegt ook zich te hebben "verbaasd" over de strategie van het OM. "De toeslagenaffaire gaat over het onrechtmatig stopzetten, niet over de hardheid van de regels. En daar lijkt de focus van het OM op te liggen."

De staatssecretarissen van Financiën hebben in mei vorig jaar aangifte gedaan tegen de Belastingdienst wegens "een vermoeden van zogeheten knevelarij en beroepsmatige discriminatie".

De toeslagenaffaire veroorzaakte veel maatschappelijke beroering. Tienduizenden ouders zijn gedupeerd. Velen hebben ernstige financiële en sociale gevolgen ervaren van de fraudeaanpak van de Belastingdienst bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag.

Recent kwam een vernietigend rapport uit over de affaire dat een ondervragingscommissie van de Tweede Kamer had opgesteld na verschillende verhoren met ambtenaren en bewindspersonen. Daarin werd duidelijk dat premier Rutte en voormalige bewindspersonen in het vorige kabinet Lodewijk Asscher, Eric Wiebes en Frans Weekers medeverantwoordelijk zijn voor de keiharde aanpak.