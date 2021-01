Onno Eichelsheim wordt de nieuwe hoogste baas van het Nederlandse leger. Hij wordt als Commandant der Strijdkrachten (CDS) opvolger van luitenant-admiraal Rob Bauer, die binnenkort naar de NAVO vertrekt. Luitenant-generaal Eichelsheim is sinds anderhalf jaar plaatsvervangend opperbevelhebber.

De ministerraad stemde vrijdag in met de benoeming van Eichelsheim. Hij wordt in zijn nieuwe functie de belangrijkste adviseur van de minister. Verder is de CDS verantwoordelijk voor de planning, aansturing en inzet van de krijgsmacht en bepaalt hij het operationele beleid. Eichelsheim volgt Bauer op 15 april op.

De komende tijd is zijn belangrijkste taak volgens het ministerie de invoering van de nieuwe visie van Defensie. De krijgsmacht moet over vijftien jaar omgevormd zijn tot een technologisch hoogwaardige organisatie. De strijd wordt namelijk steeds vaker digitaal gevoerd. De koerswijziging gaat miljarden euro's kosten.

De in 1966 in Schiedam geboren Eichelsheim was eerder onder meer topman van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Na een studie aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) werd hij helikopterpiloot. Hij is uitgezonden naar onder meer Bosnië en Afghanistan.

"Met Onno Eichelsheim krijgt de krijgsmacht een commandant met veel operationele ervaring. Hij staat dicht bij zijn mensen en is heel toegankelijk", aldus minister Ank Bijleveld van Defensie. Eichelsheim wordt de vijfde Commandant der Strijdkrachten. De functie bestaat sinds 2005.

Bauer is sinds oktober 2015 de topmilitair. Hij zwaait vroegtijdig af om voorzitter van het militair comité van de NAVO te worden. Bauer moet in die functie de militaire leiders van de lidstaten van de NAVO op één lijn zien te krijgen om vervolgens de politieke leiders van advies te kunnen dienen.