Een man die vorig jaar is aangehouden in het onderzoek naar de invoer van drugs via de haven van Vlissingen heeft een bekennende verklaring afgelegd over zijn rol bij de smokkel van 1.200 kilo cocaine. Dat werd vrijdag duidelijk tijdens een inleidende zitting in de zaak in de rechtbank van Breda.

J. van D. is een van de drie mannen die in oktober vorig jaar in de zaak is aangehouden. Hun arrestaties volgden op een grote actiedag op 1 juli 2020, waarbij acht personen werden aangehouden. Het gros van de verdachten is havenmedewerker.

Of Van D. ook een verklaring heeft afgelegd over de twee andere mannen die betrokken zouden zijn bij de invoer van de 1.200 kilo, is niet duidelijk.

De drugs die in december 2019 werden aangetroffen bij een bedrijf in Vlissingen tussen de bananen vormen aanleiding van wat operatie Portunus is gaan heten. Daarnaast was er al langere tijd het vermoeden dat corrupte havenmedewerkers betrokken waren bij de import van cocaïne. Dankzij de hack van EncroChat werd dit daadwerkelijk inzichtelijk.

Het OM denkt na analyse van de versleutelde communicatie drie verschillende drugsnetwerken in de havens van Vlissingen te hebben geïdentificeerd, bestaande uit in totaal zeker negen verdachten, en één persoon die nog moet worden aangehouden.

Naast de invoer van de eerder genoemde 1.200 kilo spelen ook andere partijen drugs een rol in dit onderzoek. Zo werd hoofdverdachte C. van der W. in november aangehouden voor zijn vermeende betrokkenheid bij een voor de haven in Vlissingen recor inbeslagname van 4.500 kilo in april 2020.

In totaal acht verdachten stonden vrijdag terecht tijdens een nog niet-inhoudelijke zitting. De rechtbank besloot dat iedereen blijft vastzitten tot de volgende zitting op 2 april.