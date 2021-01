Een vijftienjarige jongen is woensdagavond in Amsterdam door twee mannen met geweld meegenomen in een auto. Tijdens de rit mishandelden ze het slachtoffer en beroofden ze hem van zijn persoonlijke bezittingen, meldt de politie donderdag.

Het slachtoffer wilde rond 19.00 uur huisvuil naar een afvalcontainer brengen op de hoek van de Burgemeester van de Pollstraat en de Burgemeester Cramergracht in het stadsdeel Nieuw-West.

Onderweg werd hij gegrepen door de twee mannen die hem de auto in sleurden. Na de mishandeling en beroving werd de jongen in de buurt van het Erasmuspark weer vrijgelaten.

De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben van de ontvoering. Naar de twee mannen van rond de twintig jaar oud wordt nog gezocht.