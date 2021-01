Het Openbaar Ministerie (OM) doet geen strafrechtelijk onderzoek naar de Belastingdienst en zijn ambtenaren naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire. Volgens justitie is er geen sprake van juridisch verwijtbaar gedrag.

Naar aanleiding van de affaire is op 19 mei 2020 aangifte gedaan tegen de Belastingdienst wegens een vermoeden van zogeheten knevelarij, het zonder reden vorderen van geld door een ambtenaar, en beroepsmatige discriminatie.

"Naar aanleiding daarvan heeft de Rijksrecherche onder het gezag van het OM een uitgebreid oriënterend feitenonderzoek uitgevoerd", aldus het OM. "Het OM concludeert na zorgvuldige beoordeling van de feiten en omstandigheden dat er geen sprake is van een strafrechtelijke verdenking van knevelarij of beroepsmatige discriminatie."

Het OM laat weten dat duidelijk is geworden dat de Belastingdienst in het kader van fraudebestrijding "zoekslagen heeft gemaakt op basis van nationaliteit." Volgens justitie is er echter geen sprake van strafbare beroepsmatige discriminatie, omdat er na die schifting een individuele beoordeling plaatsvond. Bij die beoordeling was iedereen gelijk en werden de toen geldende regels gehanteerd..

Volgens het OM werden de betalingen aan de ouders stopgezet omdat er volgens de belastingdienst sprake was van fraude en of misbruik. Er zou daarom juridisch geen sprake zijn van knevelarij. Net als dit niet geval is bij het terugvorderen van het geld omdat men er vanuit mocht gaan dat dit paste binnen de regels.

Dat dit achteraf allemaal niet blijkt te kloppen, is volgens het OM geen juridische kwestie, maar een politieke.