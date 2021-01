Duikers hebben op de zeebodem nabij de zandplaat Razende Bol bij Texel kanonnen en militaire uitrusting gevonden die toebehoorden aan de bemanning van de HMS Apollo. Het Britse oorlogsschip strandde precies 222 jaar geleden, op 6 januari 1799, door een navigatiefout voor de zandplaat.

Het wrak werd afgelopen zomer door middel van sonarbeelden onderzocht, in opdracht van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Het schip was aanvankelijk diep weggezakt in de zeebodem, maar verscheen door erosie weer aan de oppervlakte.

In een verklaring stelt de provincie Noord-Holland dat "veel" van de overboord geworpen kanonnen weer zijn teruggevonden, evenals twee leren schedes voor bajonetten en patroontassen.

De kanonnen werden overboord gegooid als laatste poging om het schip lichter te maken en te redden, maar die poging bleek tevergeefs. De patroontassen zijn bedrukt met het wapen van de toenmalige Engelse koning George III.

Geen menselijke resten gevonden

De voorwerpen zouden in goede staat zijn teruggevonden. Volgens de provincie bevinden zich "nog veel meer" objecten in het wrak, maar zijn geen menselijke resten gevonden.

De provincie Noord-Holland wil de spullen in bruikleen tentoonstellen in museum Kaap Skil. Officieel behoren de objecten nog steeds toe aan het Verenigd Koninkrijk.

Het oorlogsschip HMS Apollo behoorde tot een vloot die moest voorkomen dat Frankrijk Engeland zou veroveren, toen de Fransen rond 1795 een invasie voorbereidden. De HMS Apollo zou tijdens een patrouille zijn gestrand. Ruim tien jaar later zouden nog drie Britse schepen hun einde vinden bij Texel: de HMS Minotaur, de HMS Nassau en de HMS Hero.