Noah en Emma waren in 2020 wederom de meest gekozen kindernamen in Nederland, blijkt uit cijfers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ook in het voorgaande jaar én 2017 stonden deze twee namen al bovenaan de lijst.

In totaal werden tot december 167.157 baby's geboren, tweeduizend minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het gaat om 85.540 jongens en 81.617 meisjes.

Van de meisjes kregen 685 de naam Emma. Dat zijn er bijna vijftig minder dan een jaar eerder, maar alsnog ruim voldoende om de koppositie opnieuw in te nemen. Mila en Julia volgen op gepaste afstand (665 keer), terwijl de naam Tess ongeveer even vaak werd gekozen (660 keer).

Bij de jongens vergrootte Noah juist de voorsprong. De naam werd 807 keer gekozen, 22 keer vaker dan vorig jaar en ruim meer dan Sem (637 keer) en Lucas en Liam (beide 617 keer).

Meest gekozen jongensnamen in 2020 1. Noah - 807 keer

2. Sem - 637 keer

3. Liam & Lucas - 617 keer

4. Daan - 610 keer

5. Finn - 597 keer

6. Levi - 580 keer

7. Luuk - 579 keer

8. Mees - 566 keer

9. James - 563 keer

10. Milan - 545 keer

Amper baby's vernoemd naar topsporters of gezichten in strijd tegen coronavirus

Volgens woordvoerder Lisa Simons hebben dit jaar opmerkelijk weinig baby's een naam gekregen van een Nederlandse topsporter. "Maar dat is niet gek, want sport was er lange tijd niet", aldus Simons.

Voornamen van personen als intensivist Diederik Gommers en RIVM-baas Jaap van Dissel, die door de coronacrisis in een klap BN'er werden, zijn ook niet vaker gekozen, vertelt Simons. De naam Diederik is zelfs minder dan 25 keer voorgekomen en komt om die reden niet in de lijst voor. Dit doet de SVB om de privacy van baby's met een "exclusievere voornaam" te waarborgen.

De voornaam van coronaminister Hugo de Jonge werd wél iets vaker gekozen. In 2019 kregen 362 baby's de naam Hugo, in het afgelopen jaar waren dat er 407. Simons durft echter niet te stellen dat de naam vaker is gekozen door de coronacrisis. "Mogelijk zien we in dit eerste kwartaal een grotere invloed van corona, omdat baby's die nu geboren worden tijdens de crisis zijn verwekt."