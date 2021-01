Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Arnhem anderhalf jaar cel geëist tegen de 33-jarige verdachte Ali el I. uit Hilversum in de strafzaak over de grove afpersing van De Groot Fresh Group in Hedel in mei 2019. De zaak tegen hoofdverdachte Ali G. is uitgesteld.

G. is dinsdag opgepakt wegens vermoedelijke betrokkenheid bij brandstichtingen en explosies op adressen van (ex-)medewerkers van het bedrijf.

De poging tot afpersing begon na het onderscheppen van ruim 400 kilo cocaïne tussen fruit uit Ecuador. Afpersers eisten in mei 2019 via sms-berichten één tot anderhalf miljoen euro 'schadevergoeding' van het fruittransportbedrijf, omdat de cocaïnevondst bij de politie was gemeld.

"Als er niet betaald wordt, zullen wij op korte termijn een willekeurige medewerker liquideren", schreven de afpersers, die over een lijst met adressen van medewerkers beschikken.

Na de afperspoging en het oppakken van de hoofdverdachte, kregen (ex-)medewerkers en familieleden van het fruitbedrijf met geweld te maken. Zo werd in januari een handgranaat bij een zoon van de directie op de stoep gelegd, werden in juni twee woningen beschoten en werd in november brandgesticht bij twee ex-medewerkers in Hedel, die daarbij gewond raakten.

Geld lag klaar op achterbank

Het OM verwijt El I. dat hij samen met G. achter de afpersing zat en dat hij met zijn vriendin het geld ging ophalen bij het Van der Valk-hotel in Zaltbommel. De Groot Fresh Group had daar het geld op de achterbank van een auto klaarliggen voor de afpersers. De twee maakten rechtsomkeert toen El I. het niet vertrouwde.

El I. zegt dat hij het geld ophaalde voor ene 'Pedro' en dat hij niet wist dat het om een grove afpersing met ernstige bedreigingen ging. G. zou hem juist hebben afgeraden om in zee te gaan met 'die mensen'.

Telefoons van El I. en G. hebben echter contact met elkaar gehad tijdens de afpersing van De Groot. Ook hebben hun telefoons deels dezelfde reisbewegingen gemaakt en waren ze op dezelfde locaties als de anonieme telefoons waarmee het fruitbedrijf is afgeperst, bleek op de zitting.

De rechtbank doet op 20 januari uitspraak in deze zaak.