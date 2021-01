Het wordt een bewolkte dag, met in de loop van de woensdagochtend al kans op wat sneeuw in Limburg. Later op de dag trekt er een neerslaggebied vanuit het oosten het land in met in het oosten (natte) sneeuw.

In het westen van het land valt alleen regen. Het wordt tussen de 1 en 3 graden.

Donderdag wordt opnieuw een bewolkte en regenachtige dag, met in de heuvels van Limburg kans op sneeuwval.

