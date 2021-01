De politie vermoedt dat er een verband is tussen de explosies die afgelopen maand plaatsvonden bij vijf Poolse supermarkten en houdt er sterk rekening mee dat één groep daders verantwoordelijk is voor de explosies, zo is gemeld in het programma Opsporing Verzocht dinsdagavond.

Na de explosies zijn resten aangetroffen van jerrycans, vermoedelijk steeds van hetzelfde soort. Het gaat om gele jerrycans die bij Shell-tankstations te koop zijn. Mogelijk zijn de jerrycans kort voor de aanslagen gevuld bij een benzinestation.

De winkels zijn zogenoemde Poolse supermarkten, maar worden gerund door Irakese Koerden. Na vier explosies in december bij supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en Beverwijk bleef het een tijdje rustig.

In de nacht van zondag op maandag was er opnieuw een aanslag op een Poolse supermarkt. Dit keer was de winkel Warszawa XL aan het Paletplein in Tilburg het doelwit. In Opsporing Verzocht werd gemeld dat de familie die de zaak in Tilburg in handen heeft, ook de supermarkten in Aalsmeer en Beverwijk exploiteert.

In december werd er een foto gedeeld van een verdachte die waarschijnlijk betrokken was bij de ontploffing in Heeswijk-Dinther. Dat heeft tot enkele tips, maar nog tot geen enkele aanhouding geleid.