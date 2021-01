In het Brabantse dorp Schijndel wordt voorlopig geen Poolse supermarkt geopend. Daartoe besloot de burgemeester na overleg met onder anderen omwonenden, die hun zorgen over hun veiligheid hebben geuit. De eigenaar van de winkel behoort tot de familie van wie meerdere Poolse winkels met explosieven in puin zijn gelegd.

Burgemeester Kees van Rooij van de gemeente Meierijstad, waar Schijndel onder valt, besloot het pand tot mei gesloten te houden. Dat gebeurde na overleg met de politie, omwonenden, de pandeigenaar en de toekomstige huurder. Nader onderzoek moet uitwijzen of een eerdere opening haalbaar is.

In de afgelopen weken ontploften explosieven in Poolse winkels in Aalsmeer, Beverwijk en Tilburg, terwijl vorige maand in Heeswijk-Dinther een andere Poolse supermarkt werd getroffen. De winkel in Tilburg werd van binnen volledig verwoest. Niemand raakte gewond.

De familie stelt geen idee te hebben waarom de winkels het doelwit van vernielingen zijn geworden. De politie sprak eerder van een "hele gecoördineerde actie, die specifiek gericht is tegen deze supermarkten". Er zijn geen aanwijzingen dat de aanslagen zijn gericht tegen de Poolse gemeenschap in Nederland.